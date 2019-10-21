Музаев: отмена ЕГЭ для победителей олимпиад пагубно отразится на прозрачности

Глава Рособрнадзора объяснил, что для олимпиадников не будет большой проблемой сдать ЕГЭ.

Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ (единый государственный экзамен) для победителей олимпиад. Соответствующее заявление сделал руководитель профильного ведомства Анзор Музаев, выступая в рамках горячей линии. Мероприятие было посвящено проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году. Чиновник отметил, что такое решение может пагубно сказаться на олимпиадной системе. По мнению специалиста, для тех учащихся, которые стали победителями состязаний, сдать ЕГЭ на высокие баллы не представляется сложным заданием.

Сейчас миф о том, что победитель олимпиады не может преодолеть ЕГЭ в 70 баллов, - это миф. У нас, как правило, победитель олимпиады - 100-балльник или высокобалльник - за 90 баллов, решить ЕГЭ ему не стоит ничего. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

В России не отменят ЕГЭ для выпускников, не планирующих идти в вузы.

Фото и видео: Вконтакте / Рособранадзор