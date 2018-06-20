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В Петербурге нашли владельцев собаки, которую спасли из залива
Сегодня, 19:21
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге нашли владельцев собаки, которую спасли из залива

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Как оказалось, хвостатый сбежал с Юнанской станции.

Во вторник,26 марта, стало известно о том, что в Петербурге нашли владельцев собаки, которую спасли из залива. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Так, инцидент произошел в минувший пондельник,25 марта, в районе бухты Радуга. Собака провалилась под лед. Местные жители услышали зов о помощи и вызвали спасателей. 

После чудесного спасения четвероногого отвезли в приют. На следующий же день хозяева нашлись. Как оказалось, пес сбежал с Юнанской станции. Сегодня собаку забрали из приюта. 

Ранее мы сообщали о том, что  Что произошло в Петербурге 26 марта

Фото:Интересный Выборг 

Теги: выборг, новости спб, спасли собаку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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