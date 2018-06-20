Как оказалось, хвостатый сбежал с Юнанской станции.

Во вторник,26 марта, стало известно о том, что в Петербурге нашли владельцев собаки, которую спасли из залива. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Так, инцидент произошел в минувший пондельник,25 марта, в районе бухты Радуга. Собака провалилась под лед. Местные жители услышали зов о помощи и вызвали спасателей.

После чудесного спасения четвероногого отвезли в приют. На следующий же день хозяева нашлись. Как оказалось, пес сбежал с Юнанской станции. Сегодня собаку забрали из приюта.

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Фото:Интересный Выборг