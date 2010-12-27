Под Петербургом нашли висящий на дереве труп

Полицейские нашли тело мужчины с азиатскими чертами лица, на вид ему 35-40.

Тело высокого мигранта нашли у железной дороги во Всеволожском районе Ленобласти, рядом висела петля. Об этом сообщило ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Около полудня 22 декабря в полицию поступило сообщение о найденном теле в лесополосе у Колтушского шоссе. На мужчине были серая кепка, синие джинсы, черные ботинки и куртка такого же цвета.

Полицейские нашли тело мужчины с азиатскими чертами лица, на вид ему 35-40. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить личность и детали произошедшего.

Ранее на свалке в Ленобласти нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете.

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