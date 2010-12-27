На свалке в Ленобласти нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете

Он считался пропавшим без вести.

Прохожие обнаружили труп мужчины в полиэтиленовом пакете на свалке в садоводстве "Орбита-3" в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по Ломоносовскому району.

На место происшествия выехали полицейские, которые постановили, что в пакете лежали останки мужчины, который считался без вести пропавшим. Это петербуржец 1975 года рождения. С 9 декабря его разыскивают мать и сожительница. По предварительной информации, 6 декабря он вместе с подругой отправился в гости к своему знакомому в садоводство "Орбита-3". Между мужчинами завязался спор, а женщина отправилась спать.

Утром женщина не нашла своего возлюбленного и поехала в Петербург, думая, что он уже дома. Однако мужчины дома не было, на звонки он не отвечал. После того, как он не вышел на работу, было подано заявление в полицию.

Ранее в Вепсском лесу Ленобласти нашли труп девушки.

Фото: Piter.tv