В Петербурге нашли тело известного криптоигрока Павла Няшина

На теле не обнаружено внешних признаков стороннего вмешательства.

В Петербурге нашли тело 23-летнего видеоблогера Павла Макушина. Об этом сообщает "Фонтанка".

Павел Макушин, известный как Павел Няшин, заработавший состояние игрой на криптовалютных биржах, был найден мертвым в собственной квартире на проспекте Солидарности 3 мая. Публичность довела его до потери миллионов, часть которых принадлежала клиентам.

Проводим доследственную проверку по факту обнаружения тела молодого человека на проспекте Солидарности. Уточнили "Фонтанке" в пресс-службе ГСУ СК Петербура

Сообщается, что на теле не обнаружено внешних признаков стороннего вмешательства.

Ранее Piter.TV сообщал, что 14 января неизвестные проникли в дома Павла Макушина, избили, и под угрозой пистолета украли сейф в котором хранилось 20 миллионов рублей и 70 тыс. долларов США.

Видео: YouTube / Павел Няшин - видео с камер наблюдения в момент ограбления 14 января

Фото: ВКонтакте / Павел Няшин