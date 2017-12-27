Дед Мороз вынес из дома блогера-миллионера 24 млн рублей

Неизвестные избили Павла Няшина, забрали деньги и ценности.

В ночь на 14 января неизвестные проникли в дома Павла Макушина, автора видеоблога про криптовалюту под псевдонимом Няшин. Об этом передает 78.ru.

Потерпевший обратился в полицию Всеволожского района и сообщил, что четверо ворвались в его дом в коттеджном поселке "Лазурные берега", избили, и под угрозой пистолета украли сейф в котором хранилось 20 миллионов рублей и 70 тыс. долларов США. Также злоумышленники разломали компьютер и похитили наручные часты, iPhone X, и 15 тысяч рублей его знакомого, который был у него в гостях.

Няшин отметил, что на одном из грабителей была маска Деда Мороза. Полиция разыскивает злоумышленников.

Фото: ВКонтакте / Павел Няшин