В Петербурге нашли самую популярную парковку у автомобилистов

Заполняемость составляет более 90%.

Специалисты определили самую популярную парковку в Петербурге. Ей оказалась автостоянка у Московского вокзала на Лиговском проспекте. Об этом рассказали в группе "Парковки и велодорожки Санкт-Петербурга" в "ВКонтакте".

Оценку работы городских и перехватывающих автостоянок провел Городской центр управления парковками. Среди перехватывающих наиболее привлекательной для водителей оказалось место в 400 метрах от метро "Проспект Просвещения" около дома №30/1 по одноименному проспекту. Оно рассчитана на 43 автомобиля, заполняемость составляет 95%. Припарковав там авто, горожане дальше продолжают свой путь на общественном транспорте, избегая пробок.

Автоматизированная платная стоянка у вокзала может вместить 56 автомобилей. Заполняемость оценили в 91%. Популярность объясняется близким расположением железнодорожной станции и Невскому проспекту.

Всего в Петербурге работаю 17 городских автостоянок на 2600 мест и 14 перехватывающих на почти 1600 мест. В этом году их количество увеличится.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Московском районе у шести станций метро появились велопарковки.

Фото: vk.com/parking_spb_ru