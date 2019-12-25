В Московском районе у шести станций метро появились велопарковки

Инициатива реализована в рамках проекта "Твой бюджет".

У шести станций метро в Московском районе появились велопарковки. Об этом накануне рассказала пресс-служба района.

Инициатива принадлежит петербуржцу Семену Белугину, она участвовала в проекте "Твой бюджет". Велопарковки установили у станций "Московские ворота", "Электросила", "Парк Победы", "Московская" (две парковки), "Звездная" и "Купчино".

Каждая из них рассчитана на 14 мест. Кроме того, там также можно оставить самокаты и детские коляски.

Горожане отметили в комментариях, кто конструкция очень громоздкая и закрывает часть прохода.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в коронавирус работали туроператоры и запустился велошеринг SmartBike.

Фото: vk.com/zhit_v_moskovskom