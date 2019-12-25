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В Московском районе у шести станций метро появились велопарковки
Сегодня, 14:49
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nadezhda_sib

В Московском районе у шести станций метро появились велопарковки

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Инициатива реализована в рамках проекта "Твой бюджет".

У шести станций метро в Московском районе появились велопарковки. Об этом накануне рассказала пресс-служба района.

Инициатива принадлежит петербуржцу Семену Белугину, она участвовала в проекте "Твой бюджет". Велопарковки установили у станций "Московские ворота", "Электросила", "Парк Победы", "Московская" (две парковки), "Звездная" и "Купчино". 

Каждая из них рассчитана на 14 мест. Кроме того, там также можно оставить самокаты и детские коляски. 

Горожане отметили в комментариях, кто конструкция очень громоздкая и закрывает часть прохода. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в коронавирус работали туроператоры и запустился велошеринг SmartBike. 

Фото: vk.com/zhit_v_moskovskom

Теги: велопарковка, велосипед, твой бюджет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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