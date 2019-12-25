В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

Сабрина прошло от метро "Купчино" около 5 км пешком.

В Петербурге нашли восьмилетнюю девочку, которая сбежала от родителей. Школьница поссорилась со взрослыми днем 17 февраля и ушла из дома. Известно, что семья живет в доме 51 корпус 3 по Южному шоссе. Несовершеннолетняя самостоятельно дошла до станции метро "Купчино", а оттуда прошла еще около пяти километров.

Сабрину заметили на улице около 23 часов вечера. Она не планировала самостоятельно возвращаться к родителям. Напомним, что поисками ребенка занималась полиция, а также около 70 добровольцев из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". В ближайшее время девочку передадут родителям.

Ранее Piter.tv писал о том, что полиция задержала похитителя коллекционных монет в СКК "Юбилейный".

Фото: Piter.tv

