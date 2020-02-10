Полиция задержала похитителя коллекционных монет в СКК "Юбилейный"

Мужчина украл альбом с монетами и редкий серебряный рубль.

О краже коллекционных монет на слете нумизматов в СКК "Юбилейный" в Петербурге стало известно на днях, а уже 10 февраля полиция задержала предполагаемого похитителя редких монет.

В выходные во время встречи коллекционеров неизвестный похитил целый альбом с 40 медными и золотыми монетами. Стоимость похищенного оценили в 350 тысяч рублей. В тот же день, как выяснилось, пострадал еще один нумизмат, у которого пропал серебряный рубль XVIII века, стоимость которого составила 35 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о краже, а уже той же ночью стражи правопорядка задержали 35-летнего безработного выходца из Северной Осетии.

Похищенное изъято, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские задержали воров из ТЦ на "Лесной".

Видео: ГУ МВД по Петербургу / Instagram