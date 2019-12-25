Полицейские задержали воров из ТЦ на "Лесной"

Группа людей воровала весь январь.

Группу людей южной внешности видели январь и неделю февраля на парковках торговых центров в Северной столице. Молодые люди без труда заходили в магазины, набирали вещи целыми пакетами и незаметно выносили их. Со стороны могло создасться впечатление, что молодая семья закупается впрок.

Охрана ТК "Европолис" на "Лесной" заподозрила неладное за группой людей 10 января. Позже они возвращались несколько раз.

Полицейские задержали трех злоумышленников днем 8 февраля на парковке. Однако сообщница мужчин смогла сбежать. В багажнике машины обнаружили награбленное.

Ранее мы сообщали, что вечеринка Legal Street теперь пройдет на Заячьем острове.

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