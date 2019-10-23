Вечеринка Legal Street теперь пройдет на Заячьем острове

Организаторы сослались на недостаток места в локации на Рубинштейна.

Вечеринка Legal Street проходит во время Юридического форума. В этом году организаторы решили перенести вечеринку на Заячий остров, сославшись на недостаток места в прошлой локации. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Однако возможно, что на самом деле инициатором переноса вечеринки в другое место стали жители улицы Рубинштейна, которые борются за свои права. В прошлом году улицу перекрывали на сутки из-за Legal Street.

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Фото: pixabay.com