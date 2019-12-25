Создатель вселенной Marvel посетил Центр протонной терапии МИБС

Стив Энглхарт представил комикс "Бесстрашный Человек-Протон".

В мединституте имени Березина один из создателей вселенной Marvel Стив Энглхарт представил новый комикс про супергероя и доктора онкологической клиники "Бесстрашный Человек-Протон". Презентация состоялась 6 февраля.

Авторы надеются, что малыши смогут ассоциировать себя с супер-героям и вдохновятся на борьбу со своей болезнью. Комикс выступит также в роли познавательной истории: Человек-Протон расскажет, как проходит лечение и зачем носить маски. Герой попадает в различные ситуации из которых, естественно, всегда выходит победителем.

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