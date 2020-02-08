Из-за ошибок врачей каждый год умирают 70 тыс. россиян

Мурашко заявил, что все это говорит о низком уровне медицинской помощи в стране.

Михаил Мурашко, глава Минздрава, в ходе выступления на заседании совета ректоров медицинских вузов сообщили, что врачебные ошибки косвенно приводят к смерти 70 тыс. человек в год.

Глава ведомства отметил, что были смерти от неправильного введения лидокаина. За последние пять лет было 80 таких случаев. Мурашко привел в пример, что минимум 1-2 человека в год гибнут при неправильном использовании каталок.

Мурашко заявил, что все это говорит о низком уровне медицинской помощи в стране. Он попросил ректоров включить вопросы безопасности медпомощи в учебные программы. Глава Минздрава заявил, что в регионах проблема кадров продолжает усугубляться. Речь идет как о врачах, так и о чиновниках от медицины, которые регулярно меняются.