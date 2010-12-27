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Вечеринка юристов может переехать с Рубинштейна в Петропавловскую крепость
Сегодня, 9:08
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Alena_Zinovieva

Вечеринка юристов может переехать с Рубинштейна в Петропавловскую крепость

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Вместо ресторанов хотят разместить стенды и установить шатры.

Вечеринка юристов Legal street, которую проводят во время Петербургского международного форума, хотят перенести с улицы Рубинштейна на Заячий остров. Об этом сообщает издание Peterburg2.ru.

Вместо ресторанов на Заячем острове, где расположена Петропавловская крепость, могут разместить стенды и установить шатры. Сами организаторы юридического форума не подтвердили и не опровергли эту информацию. Они отметили, что деловая и культурная программы находятся в стадии разработки. Конкретные варианты будут известны примерно через месяц.

Против вечеринки Legal street неоднократно выступали жители улицы Рубинштейна. В 2019 году горожане открыто заявили о своих недовольствах и вышли к барам с плакатами прямо во время гуляний.

Фото: Piter.TV

Теги: legal street, вечеринка юристов, рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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