Из СКК "Юбилейный" похитили коллекцию монет на 350 тысяч рублей

В коллекции была монета, выпущенная в 1742 году.

В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что полицейские Петроградского района разыскивают неизвестного, укравшего альбом с дорогими коллекционными монетами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате расследования выяснилось, что коллекция была похищена из холла дома 18 на проспекте Добролюбова, где находится ССК "Юбилейный". Общую стоимость монет оценили в 350 тысяч рублей. Отмечается, что среди золотых и медных экземпляров, находилась и одна серебряная монета, сделанная еще в 1742 году. Ее стоимость на данный момент может достигать 35 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что ЦБ выпустит монету к 300-летию со дня рождения Дмитрия Виноградова.

Фото: pexels