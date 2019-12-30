ЦБ выпустит монету к 300-летию со дня рождения Дмитрия Виноградова

Монета номиналом 2 рубля будет выполнена из серебра.

Банк России хочет выпустить монету в честь 300-летия со дня рождения создателя русского фарфора Дмитрия Виноградова. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Монета номиналом 2 рубля будет выполнена из серебра. Она войдет в серию "Выдающиеся личности России". На оборотной стороне в центре будет расположен рельефный портрет Виноградова в профиль. Во внутренней окружности вверху напишут "Д. И. Виноградов", а внизу – годы жизни мастера "1720-1758". Внешнее кольцо монеты оформят с использованием мотива вьющегося винограда – декора чаши работы Виноградова.

Напомним, создатель русского фарфора Дмитрий Виноградов родился в 1720-м году в Суздале, а умер в 1758-м в Петербурге. Он был соучеником и товарищем Михаила Ломоносова.

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Фото: пресс-служба Банка России, Википедия