В Петербурге нашли подработку с зарплатой до 800 тысяч рублей

По данным hh.ru, сейчас подработку ищут работники фитнеса и салонов красоты, учителя и преподаватели, юристы.

Специалисты сервиса hh.ru выяснили, что многие петербуржцы нуждаются в подработке. Работодатели, в свою очередь, готовы платить от 200 до 800 тыс. рублей.

Судя по данным, порядка 47% жителей города ищут подработку, чтобы поддержать семейный бюджет, 9% заявили, что уже подрабатывают и пока не отказываются от дополнительных нагрузок. В дополнительном заработке нуждаются работники фитнеса и салонов красоты, учителя и преподаватели, юристы и представители сферы искусства.

По статистике, в сентябре опубликовали более 8 тыс. вакансий для подработки. Проанализировав рынок, специалисты отметили, что самой высокооплачиваемой подработкой стала вакансия старшего 3D-художника за 800 тыс. рублей. Android-разработчик может получить 500 тыс. рублей, трафик-менеджер – до 300 тыс. рублей.

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