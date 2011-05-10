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Петербург признан одним из лучших городов для фриланса
Сегодня, 7:48
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербург признан одним из лучших городов для фриланса

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Также в списке оказались Москва и Сочи.

Россияне назвали самые комфортные для фрилансеров города. Лидирующие позиции заняли Москва, Петербург и Сочи. Об этом свидетельствуют данные опроса специалистов "Работа.ру".

За Москву проголосовали 59% респондентов. Еще 42% назвали Петербург. 26% опрошенных выбрали Сочи. Кроме того, в списке оказались Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Казань.

Важнейшими факторами при выборе города для фриланса респонденты отметили стабильный интернет и развитую инфраструктуру. Самой подходящей страной опрошенные назвали Россию (45%), США (30%), Германию (28%) и Швецию (21%). Еще 18% респондентов считают привлекательными для фриланса ОАЭ, 14% - Бали, 11% - Канаду.

Ранее мы писали, что только 14% петербуржцев с высшим образованием работают по специальности.

Фото: pexels.com

Теги: опрос, работа
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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