Петербург признан одним из лучших городов для фриланса

Также в списке оказались Москва и Сочи.

Россияне назвали самые комфортные для фрилансеров города. Лидирующие позиции заняли Москва, Петербург и Сочи. Об этом свидетельствуют данные опроса специалистов "Работа.ру".

За Москву проголосовали 59% респондентов. Еще 42% назвали Петербург. 26% опрошенных выбрали Сочи. Кроме того, в списке оказались Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Казань.

Важнейшими факторами при выборе города для фриланса респонденты отметили стабильный интернет и развитую инфраструктуру. Самой подходящей страной опрошенные назвали Россию (45%), США (30%), Германию (28%) и Швецию (21%). Еще 18% респондентов считают привлекательными для фриланса ОАЭ, 14% - Бали, 11% - Канаду.

Ранее мы писали, что только 14% петербуржцев с высшим образованием работают по специальности.

Фото: pexels.com