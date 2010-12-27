В Петербурге нашли новую семью осиротевшим утятам

Они пристроились к выводку на Елагином острове.

Двое утят-сирот обрели новую семью на Елагином острове. Орнитологи отвлекли мать местного выводка едой, чтобы птенцы смогли пристроиться к остальным утятам. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Птенцы потеряли свою мать в ДТП. Прямо на трассе их обнаружила жительница города. Она же обратилась к специалистам из комитета за помощью.

Поскольку утки не считают своих детёнышей, подкидышей могут не заметить. Если их не прогонят, то они приняты в семью.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Белоострове петербуржец спас от гибели 13 утят, которые потеряли в аварии маму-утку.

Фото: Pixabay; infoeco_spb / Instagram