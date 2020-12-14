В Петербурге нашли новую "четверку", которая простояла в гараже 22 года

"Жигули" сохранились почти в идеальном состоянии благодаря тому, что стояли в сухом месте все это время.

В Петербурге обнаружили почти новый ВАЗ-2104, за исключением того, что машину купили 22 года назад и проехали на ней всего 282 километра, делится петербуржец Андрей Осипов.

Владелец "четверки" планировал сделать из нее "инвалидку", но не ездил на машине по личным причинам и решил поставить ее в гараж, благодаря чему универсал сохранился в идеальном состоянии: модель даже не прошла предпродажную подготовку, в ней нет подкрылков, ковриков и пепельницы, сохранились заводские диски, резина и оригинальные запчасти, а также пакеты на заднем сидении и аптечка. Однако на капоте и крыле есть небольшие вмятины, образовавшиеся из-за падения какого-то предмета в гараже.

Под капотом карбюраторный мотор ВАЗ-2103 объёмом 1,5 литра, который развивает 71 лошадиную силу и 104 Нм крутящего момента. Агрегат работает в связке с с пятиступенчатой механической коробкой.

Оценить такую можно, судя по рынку, от 700 тысяч до миллиона рублей.

Ранее мы писали, что в Приморском районе и центре Петербурга запретят продавать алкоголь в стекле на время Евро-2020.

Видео: Андрей Осипов / YouTube