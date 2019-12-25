В Колпино нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детского сада

На теле было проникающее колото-резаное ранение в области сердца.

В Колпино 1 июня, обнаружили труп пропавшей без вести местной жительницы, работавшей воспитательницей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 1 июня обратился очевидец и сообщил о теле женщины в парадной дома 35 корпус 2 по бульвару Трудящихся. Полицейские установили, что это труп 46-летней женщины, которая с 31 мая считалась пропавшей без вести. На теле было проникающее колото-резаное ранение в области сердца.

С места происшествия изъяты два ножа, шприц, и иные предметы, имеющие доказательное значение.

Вскоре перед судом предстанет петербуржец, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и их общей двухлетней дочери.

Фото: Piter.tv