В Петербурге нашли компанию, которая отреставрирует Новодевичий монастырь

Реконструкцию проведет московская компания.

В четверг, 23 июля, стало известно, что аукцион на поиск компании, которая отреставрирует Новодевичий монастырь, окончен. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Столичная компания потратит на реставрацию 143 миллиона рублей: участник предложил наилучшую цену. Монастырю вернут первоначальный облик южного корпуса, а также восстановят церковь Афонской Божией Матери. Сообщается, что также будет облагорожена монастырская больница, которая прилегает к территории Новодевичьего кладбища.

Ранее мы писали, что в этом году завершится реставрация подпорной стены Александро-Невской лавры протяженностью 200 метров.

Фото: Википедия