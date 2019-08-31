В Петербурге нашли "кладбище" каршеринговых автомобилей

В Петербурге обнаружено место, куда, судя по всему, свозят разбитые каршеринговые автомобили. Видео опубликовал один из пользователей в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Жительница Северной столицы обнаружила за забором на Светлановском проспекте "кладбище" разбитых автомобилей. Все они были с эмблемой сервиса проката "Яндекс.Драйв".
Пользователи предполагают, что именно туда свозят все машины, попавшие в аварию.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Красносельском районе каршеринг врезался в легковушку и сбил пешехода.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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