В Петербурге нашли "кладбище" каршеринговых автомобилей

Разбитые машины огорожены забором.

В Петербурге обнаружено место, куда, судя по всему, свозят разбитые каршеринговые автомобили. Видео опубликовал один из пользователей в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Жительница Северной столицы обнаружила за забором на Светлановском проспекте "кладбище" разбитых автомобилей. Все они были с эмблемой сервиса проката "Яндекс.Драйв".

Пользователи предполагают, что именно туда свозят все машины, попавшие в аварию.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красносельском районе каршеринг врезался в легковушку и сбил пешехода.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"