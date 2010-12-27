В Красносельском районе каршеринг врезался в легковушку и сбил пешехода

Днем 31 августа около 16:30 в Красносельском районе произошла авария с участие пешехода, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП случилось на перекрестке проспекта Кузнецова и улицы Маршала Казакова. Каршеринговый автомобиль "Рено" врезался в машину "ВАЗ 2114", а после вылетел на пешеходную зону и сбил женщину.

В результате аварии женщина-пешеход госпитализирована с состоянии средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"