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В Красносельском районе каршеринг врезался в легковушку и сбил пешехода
Сегодня, 18:49
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EvaRaskol

В Красносельском районе каршеринг врезался в легковушку и сбил пешехода

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Днем 31 августа около 16:30 в Красносельском районе произошла авария с участие пешехода, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП случилось на перекрестке проспекта Кузнецова и улицы Маршала Казакова. Каршеринговый автомобиль "Рено" врезался в машину "ВАЗ 2114", а после вылетел на пешеходную зону и сбил женщину.

В результате аварии женщина-пешеход госпитализирована с состоянии средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на  Piter.TV: на трассе "Скандинавия" сбили лося.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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