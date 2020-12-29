В Петербурге нашли и обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны

Сотрудники ОМОН вывезли снаряды для уничтожения.

Днём 11 января в Адмиралтейском районе местные жители обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на официальной странице "ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти".

Снаряды обнаружили при проведении земляных работ на одной из стройплощадок на Парфёновской улице. Отмечается, что работы сразу же прекратили, а прилегающую территорию оцепили.

Сотрудники ОМОН уничтожили соответствующие снаряды на полигоне.

Ранее мы сообщали о том, что на Новгородской улице у дома №13 прорвало трубу.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии