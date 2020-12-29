В Петербурге нашли и обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны

Днём 11 января в Адмиралтейском районе местные жители обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на официальной странице "ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти".
Снаряды обнаружили при проведении земляных работ на одной из стройплощадок на Парфёновской улице. Отмечается, что работы сразу же прекратили, а прилегающую территорию оцепили.
Сотрудники ОМОН уничтожили соответствующие снаряды на полигоне.
Ранее мы сообщали о том, что на Новгородской улице у дома №13 прорвало трубу.
Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии
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