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В Петербурге нашли и обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны
Сегодня, 8:12
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В Петербурге нашли и обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны

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Сотрудники ОМОН вывезли снаряды для уничтожения.

Днём 11 января в Адмиралтейском районе местные жители обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на официальной странице "ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти".

Снаряды обнаружили при проведении земляных работ на одной из стройплощадок на Парфёновской улице. Отмечается, что работы сразу же прекратили, а прилегающую территорию оцепили.

Сотрудники ОМОН уничтожили соответствующие снаряды на полигоне. 

Ранее мы сообщали о том, что на Новгородской улице у дома №13 прорвало трубу.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии 

Теги: обезвредили два снаряда, снаряды вов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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