В зоне подтопления оказались 26 домов.

Днем в понедельник, 11 января, на Новгородской улице у дома №13 прорвало трубу, сообщил источник в правоохранительных органах.

В зоне подтопления оказались 26 домов, в том числе 2 социальных дома, а также два автомобиля. Подачу отопления возобновили спустя пару часов. Отмечается, что изначально пролив был на Новгородской и 10-ой Советской по сто метров на каждой. Позже пролив на 10-ой Советской улице увеличился до трехсот метров. Специалисты провели откачку воды в офисном помещении гидроэлеватором.

Из-за аварии в зоне отключения отопления оказался детский садик на Кирилловской улице. Персонал ожидал, пока детей заберут родители: температура в помещениях опустилась до +21 градуса. Также было перекрыто движение автомобилей.

Ранее мы писали, что ночью жители трех домов в Пушкине остались без отопления.

Фото: Piter.TV