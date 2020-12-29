  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Новгородской улице у дома №13 прорвало трубу
Сегодня, 22:45
50
smirenny

На Новгородской улице у дома №13 прорвало трубу

0 0

В зоне подтопления оказались 26 домов.

Днем в понедельник, 11 января, на Новгородской улице у дома №13 прорвало трубу, сообщил источник в правоохранительных органах. 

В зоне подтопления оказались 26 домов, в том числе 2 социальных дома, а также два автомобиля. Подачу отопления возобновили спустя пару часов. Отмечается, что изначально пролив был на Новгородской и 10-ой Советской по сто метров на каждой. Позже пролив на 10-ой Советской улице увеличился до трехсот метров. Специалисты провели откачку воды в офисном помещении гидроэлеватором.

Из-за аварии в зоне отключения отопления оказался детский садик на Кирилловской улице. Персонал ожидал, пока детей заберут родители: температура в помещениях опустилась до +21 градуса. Также было перекрыто движение автомобилей. 

Ранее мы писали, что ночью жители трех домов в Пушкине остались без отопления. 

Фото: Piter.TV

Теги: прорвало трубу, прорыв воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
vernomaved
Сегодня 23:02

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии