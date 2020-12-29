Днем в понедельник, 11 января, на Новгородской улице у дома №13 прорвало трубу, сообщил источник в правоохранительных органах.
В зоне подтопления оказались 26 домов, в том числе 2 социальных дома, а также два автомобиля. Подачу отопления возобновили спустя пару часов. Отмечается, что изначально пролив был на Новгородской и 10-ой Советской по сто метров на каждой. Позже пролив на 10-ой Советской улице увеличился до трехсот метров. Специалисты провели откачку воды в офисном помещении гидроэлеватором.
Из-за аварии в зоне отключения отопления оказался детский садик на Кирилловской улице. Персонал ожидал, пока детей заберут родители: температура в помещениях опустилась до +21 градуса. Также было перекрыто движение автомобилей.
Ранее мы писали, что ночью жители трех домов в Пушкине остались без отопления.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.