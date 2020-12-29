Ночью жители трех домов в Пушкине остались без отопления

Температура в квартирах опустилась до +9 градусов.

В ночь на понедельник, 11 января, жители домов в Пушкине остались без отопления. О происшествии рассказали сами жильцы рассказали в сообществе "Гражданин Пушкин" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам местных жителей, температура в квартирах опустилась до 9 градусов. Более того, уличные столбики термометров показывают -19 градусов. Известно, что тепло ушло сразу из трех домов.

Стоит отметить, что в комитете по энергетике заверили, что котельная работает в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что в Сестрорецке при пожаре в квартире погибли четыре взрослые собаки и 17 щенков.

Фото: Piter.TV