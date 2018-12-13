На Софийской улице нашли две гранаты времен войны

Боеприпасы забрали для ликвидации на специальном полигоне.

Накануне, 1 мая, в Выборгском районе Петербурга были обнаружены две гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По информации ведомства, боеприпасы нашли у заправки на Софийской улице. Взрывотехники приехали на место необычной находки на следующий день и забрали боеприпасы для ликвидации на специальном полигоне.

Напомним, что в апреле 2019 года шесть шесть гранат времен Великой Отечественной войны были вывезены из Репино.

МЧС напоминает, что при обнаружении снарядов петербуржцам необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: открытые источники