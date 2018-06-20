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Из Репино вывезли 6 гранат времен Великой Отечественной войны
Сегодня, 9:08
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nastya960

Из Репино вывезли 6 гранат времен Великой Отечественной войны

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Гранаты вывезены силами ОМОН Росгвардии.

В Курортном районе были найдены 6 гранат времен Великой Отечественной войны. Ближе к полуночи все боеприпасы были вывезены в безопасное место. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о снарядах поступило на пульт дежурного 23 апреля в 21:24. Боеприпасы нашли в поселке Репино, на улице Прямая, у Репинского сквера. В 23:30 гранаты вывезены силами ОМОН Росгвардии.

МЧС напоминает, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

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Фото: Росгвардия 

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Теги: вов, гранаты, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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