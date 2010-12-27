У петербуржца нашли арсенал времен войны‍

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга изъяли у местного жителя целый арсенал оружия времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по городу и области.

В управлении рассказали, что изначально боеприпасы у 39-летнего мужчины нашли при личном досмотре. Позднее сотрудники полиции проверили его квартиру, где нашли сотни патронов, несколько гранат, винтовку, пистолет, бездымный порох, затворы.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Петербуржец отпущен под подписку о невыезде.

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Фото: ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу