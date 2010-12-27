Дети "заминировали" две школы в Петербурге

Родителям обоих подростков предстоит понести административную ответственность.

Накануне, 26 октября, двое несовершеннолетних детей "заминировали" здание школы в Красносельском и Петроградском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В управлении рассказали, что первый звонок поступил на пульт дежурного в 15:44. Голос в трубке сообщил о бомбе в Школе № 217 на проспекте Ветеранов, 140/2. Учебное заведение в скором порядке эвакуировали, а на место прибыли специалисты. В ходе осмотра здания опасных предметов обнаружено не было, и школа продолжила работу в штатном режиме. Телефонным хулиганом оказался 9-летний ученик 3 класса. Его удалось вычислить по номеру телефона родителей.

Второй якобы взрыв должен был случиться в школе №3 на Введенской улице в Петроградском районе. Неизвестный позвонил учительнице и пригрозил взорвать учебное заведение. После эвакуации и осмотра опасных предметов обнаружено е было, а полиция задержала 15-летнюю телефонную хулиганку.

По факту происшествий родителям обоих подростков предстоит понести административную ответственность.

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