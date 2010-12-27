Главбух компании, работающей с МВД, найдена убитой во Всеволожском районе

Смерть девушки наступила в результате удушения.

Накануне, во Всеволожском районе Санкт-Петербурга был найден труп главного бухгалтера ООО "Астраком", занимающейся поставкой радиооборудования и систем видеонаблюдения МВД и ФСБ. ОБ этом сообщает "Фонтанка.ру".

Как стало известно, тело 39-летней женщины было найдено днем 26 октября в лесном массиве у карьера "Мяглово", в 1,5 км от автодороги "Мяглово-Кузьминки". Труп пострадавшей лежал в трех метрах от "БМВ", который числится в фирме, где работала погибшая. Смерть девушки наступила в результате удушения, на теле обнаружены гематомы, полученные от ударов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство).

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Фото: Piter.TV