Мигранты обстреляли соотечественника на Народной улице

В настоящее время нападавших разыскивает полиция.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга объявили в розыск двух братьев мигрантов, подозреваемых в разбойном нападении на своего соотечественника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, 26 октября в полицию обратился 49-летний предприниматель. Он рассказал сотрудникам, что два едва знакомых ему злоумышленника (27 и 29 лет) напали на него на Народной улице. Преступники отобрали у жертвы травматический пистолет, несколько раз выстрелили в него, а после украли его автомобиль.

Пострадавший обратился в больницу с пулевыми ранениями грудной клетки и правого бедра. После оказания помощи его отправили на амбулаторное лечение. В настоящее время нападавших разыскивает полиция. По статье "Разбой" было возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV