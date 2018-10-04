Рядом с аэропортом "Пулково" нашли 155 боеприпасов времен ВОВ

Их обнаружили рабочие во время земляных работ.

Днем 1-го июля недалеко от аэропорта "Пулково" нашли 155 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Их обнаружили по адресу Пулковское шоссе, д. 41 на строительной площадке нефтеналивного терминала. В это время на территории проводились земляные работы. Из 155 боеприпасов 133 штуки - минометные снаряды калибра 82 мм, а также 22 штуки - снаряды калибра 120 мм.

Далее боеприпасами будут заниматься военные саперы. Их вывезут на специальный полигон для дальнейшнего уничтожения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в конце июня также нашли боеприпасы времен ВОВ.

Фото: vk.com/rosgvard78