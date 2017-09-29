В Петербурге нашли гуляющего ночью ребенка

Семилетнего мальчика в одном нижнем белье обнаружили у Петродворца.

В воскресенье, 7 июля возле Петродворца нашли семилетнего ребенка, который гулял в одном нижнем белье без сопровождения взрослых. Его заметили около 22:00, сообщил "Регион online".

Мальчик пожаловался на боль в спине и его госпитализировали в детскую городскую больницу №1. Врачи диагностировали у ребенка ушиб крестца и копчика.

Потерянный ребенок живет на проспекте Энергетиков. Его мать не приехали за ним в больницу, сейчас ее ищут сотрудники полиции.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в санатории под Магнитогорском на прогулке умерла 4-летняя девочка.

Фото: Pixabay