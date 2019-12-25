Неизвестные крупно обворовали частный дом в Петродворце

Общий ущерб хозяину составил почти 3 млн рублей.

Около шести часов вечера в пятницу, 18 декабря, в полицию Петродворцового района обратился 33-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, его частный двухэтажный дом на Чайновской улице в Петродворце крупно обокрали.

Неизвестные проникли в дом, отжав стеклопакет на первом этаже пока хозяин отсутствовал пару часов. Из дома исчезли 950 тысяч рублей и ювелирные украшения, общий ущерб составил 2,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, воров разыскивают.

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Фото: Piter.TV