Начальника ж/д станции в Колпино оштрафовали из-за падения женщины

Мужчина заплатит 10 тысяч рублей.

В четверг, 17 декабря, городской суд оштрафовал начальника участка, по вине которого в январе 2020 года девушка поскользнулась на льду и ушибла голову. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Мужчину обвинили в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья петербуржцев. Суд установил, что специалист не проследил за качеством очищения площадки станции Колпино: там образовалась наледь. Потерпевшая спускалась к электричке и упала, сильно ударившись головой.

Начальник участка заплатит 10 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV