В Петербурге нашли двух без вести пропавших подростков

В Петербурге нашли двух без вести пропавших 16-летних подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В пятницу, 28 апреля, в Калининском районе произошел инцидент, в результате которого пострадал 13-летний школьник. Подростки пытались отобрать у него телефон. Мальчика заметил у трансформаторной будки случайный прохожий. Его госпитализировали с различными травмами лица.
По горячим следам полицейские нашли подростков и отправили обоих в СИЗО. Оба находились в федеральном розыске.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали напавшего на таксиста пассажира.
Фото: Piter.tv
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