В Петербурге нашли двух без вести пропавших подростков

Оба находились в федеральном розыске из-за инцидента с избиением школьника.

В Петербурге нашли двух без вести пропавших 16-летних подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пятницу, 28 апреля, в Калининском районе произошел инцидент, в результате которого пострадал 13-летний школьник. Подростки пытались отобрать у него телефон. Мальчика заметил у трансформаторной будки случайный прохожий. Его госпитализировали с различными травмами лица.

По горячим следам полицейские нашли подростков и отправили обоих в СИЗО. Оба находились в федеральном розыске.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали напавшего на таксиста пассажира.

Фото: Piter.tv