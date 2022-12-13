В Петербурге задержали напавшего на таксиста пассажира

Его поместили в изолятор временного содержания.

В Петербурге задержали напавшего с перцовым баллончиком на таксиста пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД.

Инцидент произошел в ночь 30 апреля на Новгородской улице. 24-летний таксист выполнял очередной заказ. К нему в машину сели пассажиры, с одним из них произошел конфликт. Второй пассажир достал "перцовку" и потребовал у таксиста деньги. Тот отдал им 4500 рублей, после чего злоумышленники вышли из машины и скрылись в неизвестном направлении.

Оперативники задержали 29-летнего мужчину, который напал на таксиста с "перцовкой". Ранее он был судим по статье "кража". Его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП.

Фото: Piter.tv