В Петербурге задержали насильника и грабителя, находящегося в федеральном розыске

Мужчина попал в поле зрения правоохранителей из-за нарушения ПДД.

Утром 7 февраля возле дома №19 по улице Набережной реки Волковки задержали нарушителя ПДД. После проверки по базе оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске с 24 декабря 2018 года. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что 36-летний мужчина скрылся в неизвестном направлении после того, как ему предъявили обвинение в изнасиловании и ограблении, которые он совершил в Краснодарском крае.

В настоящий момент беглец задержан. Решается его дальнейшая судьба.

Ранее мы писали, что кавказец пытался ограбить иностранку в центре Петербурга.

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