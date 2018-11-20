Кавказец пытался ограбить иностранку в центре Петербурга

Мужчина вытащил смартфон из кармана пальто и сразу же был пойман.

Утром 6 февраля сотрудники подразделения петербургской полиции по борьбе с карманными кражами схватили вора, который пытался ограбить девушку в автобусе. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Задержанным оказался 36-летний кавказец. Напротив дома №114 по Невскому проспекту он вытащил смартфон из кармана пальто 19-летней гражданки Южной Кореи. Его сразу же поймали и защелкнули на запястьях наручники.

Телефон стоимостью 59 тысяч рублей вернули гостье Северной столицы. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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