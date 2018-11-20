Налетчик с ножом ограбил микрофинансовую организацию в Купчино

В среду, 6 февраля, во Фрунзенском районе Петербурга произошло ограбление. Налетчик с ножом заявился в офис микрофинансовой организации (МФО) на улице Ярослава Гашека и забрал всю выручку. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По словам администратора МФО, в офис пришел мужчин и, угрожая ножом, потребовал открыть сейф с выручкой. В общей сложности грабитель унес с собой 44 тысячи рублей.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его разыскивает полиция.
Ранее мы писали, что в Петербурге "медработница" украла у пенсионера 15 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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