Налетчик с ножом ограбил микрофинансовую организацию в Купчино

Грабитель забрал из офиса МФО 44 тысячи рублей.

В среду, 6 февраля, во Фрунзенском районе Петербурга произошло ограбление. Налетчик с ножом заявился в офис микрофинансовой организации (МФО) на улице Ярослава Гашека и забрал всю выручку. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам администратора МФО, в офис пришел мужчин и, угрожая ножом, потребовал открыть сейф с выручкой. В общей сложности грабитель унес с собой 44 тысячи рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге "медработница" украла у пенсионера 15 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV