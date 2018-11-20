В Петербурге "медработница" украла у пенсионера 15 тысяч рублей

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В среду, 6 февраля, в отделение полиции Невского района обратился 80-летний мужчина и заявил о том, что его обманули и ограбили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшего, к нему в квартиру на улице Шотмана пришла незнакомка и представилась сотрудницей поликлиники. Она принесла пенсионеру наколенники и попросила за них три тысячи рублей. После ухода гостьи хозяин квартиры обнаружил пропажу 15 тысяч рублей.

В настоящий момент стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ведется расследование, мошенницу ищут.

Ранее мы писали, что в Петербурге школьница отдала мошеннице драгоценности за снятие проклятия.

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