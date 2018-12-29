В Петербурге школьница отдала мошеннице драгоценности за снятие проклятия

Ущерб оценивается в более чем 143 тысячи рублей.

Вечером 29 января в полицию Петербурга обратилась 40-летняя женщина, которая заявила о преступных махинациях, совершенных в отношении ее 15-летней дочери. По словам потерпевшей, воровка воспользовалась наивностью несовершеннолетней девочки и заполучила все семейные драгоценности. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявительница рассказала, что незнакомка подошла к ее дочери возле магазина, расположенного рядом с домом на Шлиссельбургском проспекте. Женщина хотела якобы узнать дорогу до метро. Между потерпевшей и мошенницей завязался диалог, в ходе которого злоумышленница по именам назвала близких девочки и сообщила, что на них проклятие. Она уточнила, что снять его можно только с помощью золота.

Школьница, поверив всему этому, сходила домой и вынесла из квартиры сверток с ювелирными украшениями. После нескольких манипуляций мошенница вернула его школьнице и сказала идти домой. Драгоценностей в пакете уже не было. Девочка незамедлительно позвонила своей матери и рассказала ей о случившемся.

Владелица похищенного имущества оценила ущерб в 143,8 тысяч рублей. Полиция проводит проверку. Воровку ищут.

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Фото: Piter.TV