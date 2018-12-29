Хирурга и студентку ИТМО будут судить за кражу техники Apple

Грабители вынесли из магазина гаджетов на 850 тысяч рублей.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего врача-хирурга одной из больниц города, а также студентки университета ИТМО. Их обвиняют в ограблении, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Согласно материалам уголовного дела, ночью подсудимые надели себе на лицо медицинские маски, после чего разбили кувалдой стекло входной двери магазина на Среднем проспекте В.О. и забрали из него ноутбуки и смартфоны фирмы Apple. Общий ущерб составил почти 850 тысяч рублей.

Около 6 часов утра того же дня парочку удалось задержать по горячим следам на Большой Монетной улице. В отношении грабителей было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время передали в Василеостровский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

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