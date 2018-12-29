В Петербурге угнали Mercedes за 4,3 млн рублей

Автомобиль находился в нижнем паркинге дома на Адмирала Трибуца.

В понедельник, 28 января, в полицию Красносельского района обратился местный житель и заявил об угоне своего дорогого автомобиля марки Mercedes V. По словам потерпевшего, машину украли прямо с нижнего паркинга дома на улице Адмирала Трибуца. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявитель рассказал, что Mercedes угнал неизвестный в период с 18:00 25 января по 14:40 28 января. Ущерб оценивается в 4,3 млн рублей.

На паркинге установлена камера видеонаблюдения. Стражи порядка изъяли записи для дальнейшего изучения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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Фото: pixabay.com