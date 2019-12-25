На улице Рубинштейна петербургский предприниматель лишился телефона

У мужчины украли смартфон стоимостью 12,8 тыс. рублей.

На главной барной улице Петербурга у 42-летнего бизнесмена украли мобильный телефон. Инцидент произошел накануне, 25 сентября. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали подозреваемых и совершении преступления. В дежурную часть отправились 31-летний и 43-летний приятели, которые уже не раз были судимы за грабежи и разбои. Теперь их ждут разбирательства.

Подробности инцидента уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Петроградской стороне сантехник украл у художницы драгоценностей на 40 тыс. рублей.

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