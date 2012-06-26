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На Петроградской стороне сантехник украл у художницы драгоценностей на 40 тыс. рублей
Сегодня, 15:47
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Петроградской стороне сантехник украл у художницы драгоценностей на 40 тыс. рублей

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На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Накануне, 24 сентября, 72-летняя женщина, член Союза художников, сообщила полиции, что ее обокрал сантехник. Об этом рассказали в пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и области.

После визита сантехника в дом  № 12 по Съезжинской улице пропали драгоценности общей суммой на 40 тыс. рублей, по словам заявительницы. Сотрудники полиции задержали  подозреваемого в хищении, им оказался 43-летний житель Новгородской области. 

На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее воришка с залысиной вынес из магазина косметики крем, пудру и лосины.

Фото: pixabay.com

Теги: кража, съезжинская улица, художница
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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