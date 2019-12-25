Воришка с залысиной вынес из магазина косметики крем, пудру и лосины

Общий ущерб составил более 6 тысяч рублей.

В Петербурге разыскивают мужчину, который обокрал магазин косметики на Прибрежной улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился сотрудник магазина. Он рассказал, что 15 сентября к ним пробрался мелкий воришка. Неизвестный вынес из торгового зала два крема для лица, пудру, тональный крем и лосины. Общий ущерб составил более 6 тысяч рублей.

Приметы: на голове у воришки была залысина. Одет в белую куртку, синюю толстовку и черные спортивные брюки.

Ранее неизвестные украли гараж в Ленобласти.

Фото: pexels.com